Появилась информация о проблемах в переговорах «Динамо» и «Лацио» по Захаряну

По данным источника, переговоры сторон оказались близки к тупику. Одной из причин называются разногласия между руководством итальянского клуба и главным тренером команды Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения россиянина.

Ранее сообщалось, что Захарян может стать игроком «Страсбурга». Отмечалось, что, проведя один сезон во французском клубе, футболист в 2024 году сможет пополнить состав английского «Челси», так как у команд один владелец.