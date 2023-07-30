Приостановивший контракт с ЦСКА футболист Эджуке перешел в бельгийский «Антверпен»

ТАСС, 30 июля. Нигерийский нападающий Чидера Эджуке перешел в бельгийский футбольный клуб «Антверпен». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. 5 июля игрок приостановил контракт с ЦСКА вместе с исландским полузащитником Арнором Сигурдссоном, который позднее перешел в английский «Блэкберн».

Эджуке 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года и провел за него 65 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Прошлый сезон нигерийский нападающий провел в германской «Герте», сыграл в 21 матче и отдал 3 результативные передачи.