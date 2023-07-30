«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Пиняев, Изидор, Дзюба.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.