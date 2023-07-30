«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

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КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Оренбургом» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на «Ак Барс — Арене».

В составе «Рубина» гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута). У «Оренбурга» отличился Матиас Перес (81).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253138&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» набрал первое очко в нынешнем сезоне чемпионата России, в первом туре проиграв в гостях «Спартаку» (2:3). «Рубин» во второй раз подряд сыграл вничью, в первом туре казанцы на выезде поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

В Казани впервые прошел матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.