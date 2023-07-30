«Краснодар» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.
Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Олусегун, Дэвид.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Джорджевич.
Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Шипунов, Игнатьев.
Матч состоится сегодня, 30 июля, начало — 20.00 мск.