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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.

Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Олусегун, Дэвид.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Джорджевич.

Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Шипунов, Игнатьев.

Матч состоится сегодня, 30 июля, начало — 20.00 мск.

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