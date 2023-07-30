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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — ЦСКА: Рядно и Кучаев выйдут в стартовом составе армейцев, у красно-синих всего 7 запасных

«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч 2-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

У армейцев с первых минут на поле выйдет 17-летний защитник Михаил Рядно. Всего у красно-синих в запасе семь футболистов, один из которых — вратарь. При этом самыми старшими из них являются защитник Егор Носков и полузащитник Никита Ермаков — обоим по 20 лет.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Мацуев, Харин, Диванович, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Рядно, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Гайич, Мендес, Заболотный, Чалов.

Запасные: Тороп, Лукин, Носков, Ермаков, Глебов, Арбузов, Кисляк.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

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