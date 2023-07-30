«Ахмат» — ЦСКА: Рядно и Кучаев выйдут в стартовом составе армейцев, у красно-синих всего 7 запасных

У армейцев с первых минут на поле выйдет 17-летний защитник Михаил Рядно. Всего у красно-синих в запасе семь футболистов, один из которых — вратарь. При этом самыми старшими из них являются защитник Егор Носков и полузащитник Никита Ермаков — обоим по 20 лет.