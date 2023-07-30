Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

«Игорь Дивеев вернулся в Россию после успешной операции в Германии. С понедельника он приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», — сказал Измайлов в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.