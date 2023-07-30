ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене».

В составе ЦСКА хет-трик оформил Федор Чалов, нападающий реализовал три пенальти (13-я минута, 45+1, 79). В составе «Ахмата» два 11-метровых забил Мохамед Конате (27, 45+11).

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Ахмата» Марат Быстров, в добавленное ко второму тайму время — его одноклубник Андрей Семенов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу.