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30 июля, источник: Спорт-Экспресс

В РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА

В РФС сделали заявление по судейству в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Пять голов в матче в Грозном были забиты с пенальти. Особенно скандальным стал эпизод в концовке первого тайма, когда главный арбитр Владислав Безбородов нарушил протокол ВАР. Судья сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента — вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, а его партнер выбил мяч за пределы поля — Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти.

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Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:2
ЦСКА
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