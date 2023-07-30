Матч-шоу в Грозном: пять пенальти (один в уме), три удаления и фантастическая победа ЦСКА

За что мы любим наш чемпионат? Кто-то — за результативность, кто-то — за непредсказуемость, кто-то — может быть, за скандалы. Если суммировать, то мы любим РПЛ за высокую концентрацию событий: плотность голов, диких сюжетов, неоднозначных судейских решений и эпичных ошибок футболистов в нем такая, что не всякая нервная система справляется.

Матч между «Ахматом» и ЦСКА — это наша РПЛ в миниатюре. Вроде бы стандартный матч, не предвещающий ничего сверхъестественного, оборачивается подлинным шоу. И обсуждать его будут еще долго.

Тон битвы в Грозном был задан уже на 12-й минуте, когда Марата Быстрова удалили за игру рукой в своей штрафной, хотя не со всех ракурсов нарушение правил защитника «Ахмата» очевидно. Чалов реализовал 11-метровый, но тогда мало кто обратил на все это внимание. Ну, пенальти. Ну, красная карточка. Мало ли их бывает в РПЛ?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253146&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оказывается, мало. По крайней мере первый тайм матча «Ахмат» — ЦСКА показывает, что в 45 минут можно легко уместить сразу четыре штуки. И даже пять, если быть совсем точным.

Игравшему вдесятером «Ахмату» требовались перестановки, и Сергею Ташуеву пришлось снять с игры одного из лидеров — Беришу. Но весенним матчем с «Локомотивом» грозненцы доказали, что в большинстве им сложнее, чем в меньшинстве, — тогда, напомню, гости выстояли вдевятером. А тут хозяева проявили характер и на исходе часа отличились: Олейникова снесли в штрафной, а Конате воплотил наказание в гол.

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Но и здесь наблюдавшие за матчем по текстовым трансляциям вряд ли потянулись к пульту. Ведь что такое два пенальти за полчаса? В нашей лиге это иногда случается. Вряд ли кого-то интересовала и вдохновенная игра Олейникова — атакующий хавбек «Ахмата» был невероятно активен и много бил по воротам, как и во встрече предыдущего тура с «Крыльями Советов». В конце первого тайма Иван красиво раскачал защитника и неожиданно выстрелил с левой в ближний угол — Акинфеев неуверенно отразил мяч, и на добивание чуть было не подоспел Конате.

А дальше началось то, что заставило всех переключиться на игру в Грозном. Заболотного уронили в штрафной «Ахмата», и главный арбитр матча Владислав Безбородов после второго за игру просмотра видеоповтора назначил пенальти — Чалов оформил дубль.

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Вскоре Безбородов вновь указал на «точку» в штрафной — на этот раз ЦСКА. Снова умница Олейников заработал пенальти, и он же собирался исполнить удар. Сперва судья, казалось, действовал согласно инструкциям: показал желтую карточку Гайичу и дал свисток на удар. Однако Олейников не забил — Акинфеев сыграл на высоте.

Это уже выглядело фантастически, но тут мы увидели новый сюжетный поворот, совершенно не предсказуемый: с Безбородовым вышли на связь видеоарбитры, которые рекомендовали ему удалить Гайича, хотя эпизод уже был заигран. Согласно протоколу ВАР, главный арбитр не имеет права менять наказание за фол в штрафной после исполненного пенальти, но именно это сделал Безбородов: он пошел к монитору, после чего показал Гайичу красную карточку и заставил «Ахмат» перебить пенальти. Теперь уже к мячу подошел Конате — и оформил дубль.

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В перерыве все вроде немного поутихли, потому что второй тайм начался относительно спокойно. Обе команды привыкали к тому, как действовать вдесятером, — и понимали, что нужно как-то забивать с игры. А с этим наблюдались проблемы. Хотя «Ахмат» был активен: хорошо бил издали Ильин, а на 70-й минуте Акинфеев чудом не пропустил — Олейников классно исполнил удар, но Игорю повезло.

И только на 79-й минуте на табло «Ахмат Арены» наконец-то загорелись слова «возможно, пенальти». Камилов сфолил, а к мячу в третий раз подошел Чалов — и оформил первый хет-трик сезона. Пять пенальти — пять голов. Был, конечно, и шестой, но он мистическим образом оказался нереализованным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253159&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта встреча не должна была закончиться тихо. И прибежавший в чужую штрафную в добавленное время Шелия пытался сравнять, но вместо этого получил желтую карточку. А красную, третью за безумные 90 минут игры, показали Семенову.