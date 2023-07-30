Чалов: можно ли назвать игру с «Ахматом» исторической? 100%. Такая неоднозначная игра

«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведём 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с “Ахматом”, нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели её до победы.



Всегда у “Ахмата” тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».