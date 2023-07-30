Текущие события
Футбол. Премьер-лига
30.07
Краснодар
Сочи
20
Футбол. Премьер-лига
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
Футбол. Первый дивизион
30.07
Динамо Мх
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
30.07
Ленинградец
Родина
11
Футбол. Первый дивизион
30.07
Нефтехимик
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
30.07
Факел
Локомотив
14
Футбол. Первый дивизион
30.07
Тюмень
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
30.07
Торпедо
Черноморец
11
Футбол. Первый дивизион
30.07
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
30.07
Рубин
Оренбург
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
23.07
Ростов
Факел
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
30 июля, источник: Спорт-Экспресс

Ташуев — о судействе в матче с ЦСКА: «Я эти пенальти, если честно, не понял»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче второго тура чемпионата России с ЦСКА.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял. Толкотня сплошная, все из пальца высовывается, второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает… Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь. Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все что нас не убивает — делает нас сильнее», — сказал Ташуев в эфире канала «Матч Премьер».

В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд. Заключительный мяч в этой встрече был также забит с 11-метровой отметки.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:2
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?
Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь