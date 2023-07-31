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14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безбородов грубо ответил репортеру на нормальный вопрос о судействе. Этими словами он сделал себе только хуже

Отвечать ему все равно придется.

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

«Не говорю» и «Ты чего, глухой?» — вот все, что Владислав Безбородов счел нужным сказать репортеру, дождавшемуся его после скандала в матче «Ахмат» — ЦСКА. Тот судью не провоцировал, вопрос сформулировал совершенно нормально, и происходило это на территории стадиона, а не где-нибудь в ресторане или гостинице, чтобы тот счел это вмешательством в личное пространство и имел основания для резкости.

Сейчас у арбитра наверняка найдутся защитники — мол, человек в стрессе после такого, а к нему в душу лезут. Да и вообще, судьи, в отличие от игроков, после матчей не обязаны давать интервью.

Жаль, кстати. Еще лучше было бы, чтобы они, как в НФЛ или НХЛ, были обязаны объяснять свое решение на весь стадион сразу после его принятия. Например, на ЧМ U20 в Аргентине этим летом судьи объясняли свои решения после ВАР на весь стадион.

Источник: РИА "Новости"

Никто не просит в такой ситуации у Безбородова изливать душу. Просят конкретно ответить на один главный вопрос — хотя вопросов по этому матчу к нему намного больше. А в ответ: «Не говорю. Ты глухой?».

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Степень стресса арбитра в такой ситуации понятна (мы еще не знаем, что происходило после игры за кулисами, причем с обеих сторон). Но он вообще-то провалил свою работу, работу публичную, и в такой ситуации должен быть готов к неприятным вопросам. А вопрос, кстати, был вполне себе нейтральным. И человек, который потратил время и тебя дождался, заслуживал как минимум слов «Извините, без комментариев», если уж ты решил по горячим следам не говорить, чтобы не усугубить свое положение.

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Отвечать-то все равно придется. Перед другими людьми и органами. И на ЭСК он точно не скажет то, что сказал репортеру, там придется объяснять по сути. И делать это очень вежливо. История-то вышла скверная.

Источник: РИА "Новости"

А еще очень хотелось бы, чтобы РФС и в этом случае, как он уже не раз практиковал, выложил аудио переговоров бригады арбитров. И не только по этому эпизоду. Это ответило бы на многие вопросы.

Надеюсь, Безбородов найдет в себе мужество (а его много не требуется), когда успокоится, извиниться и перед болельщиками, и перед репортером, который только делал свою работу и вообще ни в чем не перегнул.

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16-летней судейской карьерой Владислав все же в большей степени вызывал к себе уважение. Срывы бывают у всех. Надо уметь их признать и сказать: «Извините». А желательно — и объяснить, что случилось. Если объяснение честное, оно снимает многие вопросы.

Пока же такими словами он сделал себе только хуже.

Автор: Игорь Рабинер

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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