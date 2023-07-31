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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бонгонда и Промес помогли «Спартаку» победить «Балтику»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Источник: Пресс-служба ФК "Спартак"

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84). У «Балтики» первый в сезоне гол забил Анхело Энрикес (90).

«Спартак» сообщает в Telegram-канале, что Бонгонда стал первым игроком «красно-белых» в XXI веке с голевыми действиями в каждом из первых трех матчей за клуб. Ранее полузащитник отдал голевую передачу в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2) и забил мяч в игре Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Спартак» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» еще не набрала очков, команда идет 15-й позиции в таблице.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
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