Бонгонда и Промес помогли «Спартаку» победить «Балтику»

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84). У «Балтики» первый в сезоне гол забил Анхело Энрикес (90).

«Спартак» сообщает в Telegram-канале, что Бонгонда стал первым игроком «красно-белых» в XXI веке с голевыми действиями в каждом из первых трех матчей за клуб. Ранее полузащитник отдал голевую передачу в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2) и забил мяч в игре Кубка России с «Краснодаром» (2:1).