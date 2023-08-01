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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев о судействе Безбородова: «Шапито!»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев оценил судейство в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

— К сожалению, в очередной раз приходится обсуждать не футбол. Не тактику, не уровень игроков, не задумки тренеров, а работу арбитра. Это, увы, говорит о реальном уровне нашего судейства.

В прошлом сезоне почти после каждого тура мы недоумевали по поводу действий рефери. Первый тур нового чемпионата прошел относительно спокойно, а сейчас опять скандал… Ну как так? Грубейшие ошибки Безбородова. Подчеркиваю — грубейшие. А ведь Владислав является самым опытным нашим арбитром, РФС признал его лучшим судьей по итогам прошлого сезона. Нет слов…

Считаю, все началось с первого пенальти, который он ошибочно назначил в ворота «Ахмата». Я не увидел там игры рукой со стороны Быстрова, мяч попал ему в грудь. Это не 11-метровый и не удаление.

Наверное, Безбородов понял, что принял неверное решение, и начал «исправлять» ситуацию, как говорится, выравнивать положение команд…

Но дальше — больше. Я впервые видел, чтобы таким образом судья принимал решение о перебитии пенальти. Одно дело, когда вратарь отрывает обе ноги от линии или кто-то вбегает в штрафную до удара. Но тут-то совсем другая история. Допускаю, что в Грозном проблемы со связью, Безбородов не услышал подсказки ВАР, показал желтую Гайичу, назначил пенальти, с которым здорово справился Акинфеев. Всё — момент отыгран. Ты взял на себя ответственность без ВАР, вынес свой вердикт. «Ахмат» пенальти не забил.

А здесь, получается, связь с ВАР налаживается, и ты творишь непонятно что. Меняешь желтую карточку на красную и второй раз указываешь на «точку». Как это вообще понимать?! Это и нарушение протокола ВАР, и противоречит всякой логике.

Пять пенальти, три удаления… Судья испортил праздник футбола. Команды старались, но в чем их вина?! И «Ахмат», и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто Шапито! Обидно… Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас… Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства.

Анализировать непосредственно футбол при такой работе Безбородова очень сложно. Как будто смотрели не игру, а послематчевую серию 11-метровых… Из позитивного стоит отметить то, что Чалов реализовал все три свои пенальти. Значит, у Федора все в прядке с нервами. Но и Конате, кстати, забил два из двух.

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

ЦСКА набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.

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