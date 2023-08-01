Милорад Мажич: Это ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать
Эксклюзивное интервью нового босса российских судей на горячую тему.
Эксклюзивное интервью нового босса российских судей на горячую тему.
Глава департамента судейства РФС прокомментировал «СЭ» действия бригады арбитров в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3), в первом тайме которого Владислав Безбородов нарушил протокол ВАР. На 45+7-й минуте уже после возобновления игры рефери пересмотрел свое решение, назначил повторный 11-метровый удар в ворота армейцев и удалил Милана Гайича.
— Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?
— В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти. Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.
Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.
К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача — повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры.
— Ошибка признана. Теперь всех интересует, какое наказание получит судья?
— Я знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации.
Я сразу после матча поговорил с судьей в поле и с ВАР, чтобы узнать по горячим следам все детали, сделать выводы на будущее.
— Уже пошли слухи, что во время этого матча вы были не в России. Это правда?
— Не хочется отвечать на слухи, которые не имеют никакого отношения к сути дела, а направлены на то, чтобы создать у общественности ощущение чего-то неправильного. Перед стартом сезона мы вместе с судьями прошли сборы. В течение этой недели также старались эффективно подготовиться к каждому матчу тура, вместе мы проанализировали на дебрифинге все сыгранные матчи тура РПЛ и Кубка. Это большая работа, которую мы делаем вместе с моими помощниками, а также сотрудниками департамента судейства. За первый месяц моего пребывания в России я посмотрел живьем 10 матчей, все без исключения остальные игры смотрел в трансляции. Не думаю, что кто-то может упрекнуть меня в том, что я недостаточно вовлечен в процессы, а именно эту мысль преследуют авторы подобных публикаций.
На прошедшей неделе у меня была запланирована поездка в Сербию, она связана с многочисленными бюрократическими вопросами, которые необходимо решить для работы в России, например с оформлением долгосрочной визы, так как я провел в Москве максимально дозволенное российским законодательством количество дней. Эта поездка стояла в моем плане еще до старта сезона, так как она необходима для долгосрочного пребывания в России.
На всякий случай скажу, что она не повлияет и не изменит работу департамента, так как в течение сезона дебрифинги арбитров проходят по видеосвязи, потому что судьи живут в разных городах.
— Состоялось два тура чемпионата и первый раунд Кубка России, вы довольны уровнем судейства?
— Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны. Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы.
Максим Алланазаров