«Не произнес ни одного матерного слова на шоу Слуцкого и Дзюбы. Выпуск так и не вышел». Акинфеев — о Марио Фернандесе, своем сменщике, медиафутболе

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем ютуб-канала «Шоу Известь». «СЭ» приводит яркие цитаты из интервью легенды российского футбола.

О мотивации

— Я миллиард раз говорил, что если работа тебе не нравится, надоела, тошнит от нее, то надо уже что-то менять в своей жизни, уходить. Я с раннего детства знал, чего хочу. Всегда любил футбол, намеревался стать футболистом, хотел играть в ЦСКА. И по сей день получаю удовольствие от тренировок. Это любимая работа.

О дедовщине в ЦСКА

— Я никому в команде не рассказываю, как надо жить. Но бывает — могу напихать. Потому что вижу, что кто-то где-то носик задрал. Иногда приходится применять такие методы, потому что без этого никуда. Когда я приходил в команду, в ЦСКА играли Семак, Соломатин, Яновский. Бывало, что я и за пивом бегал. А сейчас уже никого не заставишь. Сейчас очень опасно что-то просить. Лучше втихаря самому все сделать. (Улыбается.).

— У меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе, с пяти лет. В каких-то моментах могу понять футболиста. Здесь я всем говорю, что это не моя история. Не могу отвечать за другого человека. У нас вообще любят все обсуждать, комментарии печатают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно. Это раз. Во-вторых, у меня есть своя жизнь. В-третьих, Марио Фернандес — это Марио Фернандес. У него своя голова на плечах, и он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент его направил или не агент… Это опять же никого не касается.

Медина, например, ушел в «Спартак». И что мне теперь делать? Ходить, орать, что он подписал контракт с красно-белыми?! Пусть уходят куда хотят. Читал комментарии разные, видел мнения болельщиков. Даже меня кто-то упрекал в том, что я не высказываюсь на эти темы. Отвечал: ребят, успокойтесь, пожалуйста. Я и не должен об этом говорить. К тому же все было уже озвучено руководством нашей команды. Сам Марио наговорил все, что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? В итоге окажусь сами знаете где… В Питере просто холоднее, пускай там мерзнет.

О шоу Слуцкого и Дзюбы

— Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я с Леонидом Викторовичем разговаривал. Он заметил, что ему интересен сейчас шоу-бизнес, вся вот эта история. Но потом в каких-то моментах начался какой-то хаос. Опять же — это их выбор. Я посмотрел две-три передачи и решил: все, больше смотреть это не буду. Почему? Ну… Там все одно и то же. На месте Слуцкого и Дзюбы я себя представить не могу. Но, кстати, я на их программе был. Был одним из первых гостей, только ни одного матерного слова не произнес. Поэтому мой выпуск до сих пор лежит на полке. (Улыбается.) Думаю, он и не появится. Я Викторовичу (Леониду Слуцкому. — Прим. «СЭ») сразу сказал, что этого выпуска в итоге не будет.

Мог бы я, как Дзюба, играть и параллельно участвовать в подобных передачах? Нет, я бы так не сделал. Мне просто было бы жалко своего времени. Мне лучше дома посидеть, мясо пожарить.

Мог ли Акинфеев уйти из ЦСКА в «Арсенал»?

— Я не видел предложений, которые могли приходить в клуб — Гинеру. Бабаеву. Поэтому говорить сейчас, что за меня боролись ведущие клубы Европы, — это все голословно. Повторюсь, никаких ксероксов, договоров, сумм я не видел! Может быть, что-то и было, но этот вопрос лучше задать Евгению Леннорычу. Интерес «Арсенала»? Тульского? Про «Баварию» я не знаю.

Что-то было связано с лондонским «Арсеналом», да. Кажется, в 2005 или в 2006 году, после нашей победы в Кубке УЕФА. Но, опять же, это все на уровне разговоров. Я никакой бумаги не видел, и мне никто из клуба ничего не говорил.

Кто заменит Акинфеева в ЦСКА?

— Все зависит от моих коллег. На данный момент у нас есть Илья Помазун, который достаточно уверенно и хорошо играет в аренде в «Урале». Есть Владислав Тороп, который играет в кубковых матчах. А если дядя Игорь хворает, то и в чемпионате он меня тоже подменяет. Академия ЦСКА работает для основной команды по вратарям очень хорошо.

Молодые говорят, что сидеть под Акинфеевым — неперспективно? Не знаю. Легче всего произнести эту фразу. У меня были разные моменты в карьере — и взлеты, и падения. Но я понимал, что мне нужно подняться. Как это было после чемпионата мира в Бразилии, когда тебя топчут, плюют на тебя… А ты ничего сделать не можешь. Понимал, что если дам слабину, то мне просто хана! Что я в шутку говорю Торопу? «Слав, тебе сколько сейчас лет? 20? Ну ничего — скоро уже 30 и финиш карьеры. А я еще играть буду». (Улыбается.).

О медиафутболе

— Это в первую очередь футбол, который окружает медийка. Все-таки там сейчас 40 процентов игроков — бывшие профессиональные футболисты. Уровень вырос. Если раньше там кто-то мог и по мячу толком не попасть, то сейчас можно увидеть и хорошие комбинации, голы и так далее. Почему опытные футболисты выбирают медиалигу, а не, скажем, ФНЛ? В первом дивизионе все-таки нужно тренироваться каждый день, а здесь, насколько я знаю — общался с Жорой Джикия, когда они создавали свою команду, ребята занимаются три раза в неделю. Могу понять тех, кто заканчивает карьеру и идет в медиафутбол. Я-то не пойду. 50 лет в футболе уже. Зачем мне это?

О популярности

— На самом деле, это тяжело. До чемпионата мира в России было полегче. Я не люблю свою популярность. Потому что не могу никуда выйти. Даже спустя пять лет после ЧМ-2018 порой творится какое-то безумие. Ты, допустим, идешь купить колбасу. А к тебе сразу подходят: можно сфоткаться? Я, когда приезжаю в магазин, отправляю туда жену. Она присылает мне фото товаров, спрашивает, хочу я это или нет. Все-таки у человека должно быть какое-то личное пространство. Я иногда тоже вижу в магазинах известных актеров. Мне бы, наверное, и хотелось с ними сфотографироваться, но я этого не делаю. Если мне надо выйти на заправке, то надеваю капюшон. До сих пор в маске выхожу на заправке — мол, болею. Даже летом. На меня все смотрят как на дурака.

Когда в последний раз сам брал автограф? Был забавный случай, лет пять назад. Зашел в магазин продуктовый. А там как раз оказалась актриса Олеся Судзиловская с дочкой. И людей вокруг нет. Думаю: ну и отлично, сейчас сделаю покупки и подойду. И тут кто-то хлопает меня по плечу. Поворачиваюсь — она стоит! Думаю: ну ничего себе, сейчас завяжется разговор. А Судзиловская: «А можно дочка с вами сфотографируется?» Ну хорошо, давайте. Забавно получилось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-186397833&hd=2&id=456240304&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Блиц. Когда в последний раз плакал? Месси или Роналду?

— Самая глупая трата денег в вашей жизни?

— Когда ты молодой, то делаешь глупые вещи. Можешь позволить себе купить дорогую машину, хотя она тебе на хрен не нужна.

— Судьба бутсы, которой вы отбили пенальти в матче с Испанией?

— Бутсы дома лежат. Жду, когда ЦСКА все-таки откроет клубный музей, чтобы хотя бы одну бутсу туда отдать. Но, думаю, не дождусь.

— Лучший футболист, против которого вы играли?

— Наверное, Месси. Один раз против него играл, и он мне не забил. (Улыбается.) Поэтому он.

— Месси или Роналду?

— А можно двоих выбрать? Две легенды. Я их не могу разделить.

— Суперспособность, которой хотели бы обладать?

— Летать.

— Когда в последний раз плакали?

— Наверное, после финала Кубка России. Были слезы счастья, радости.

— Выиграть 5:1 или 1:0?

— Сейчас уже — 5:1. Раньше — 1:0, не скрою.

— Провести сезон в медиалиге или в ФНЛ?

— Закончить с футболом.

— Месяц без песен «Руки Вверх!» или месяц без секса?

— Сергей Евгенич (Сергей Жуков — солист группы «Руки Вверх!». — Прим. «СЭ»), прости!

— Выступить со стендапом или сыграть в КВН?

— Сыграть в КВН.

— Вратарь года или отец года?