Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк
Серветт Ж
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
АЕК Л
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Еврокубки
21:30
Галатасарай
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Владислав Радимов выделил три главных разочарования 2-го тура Российской Премьер-Лиги

Российский тренер Владислав Радимов подвёл итоги 2-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три главных разочарования.

Урал
Пари Нижний Новгород
Динамо
Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Матч “Урал” — “Пари НН” — самый незрелищный и скучный за долгое время! Хочется, чтобы таких игр было меньше, ведь наш чемпионат уже приучил нас к обилию голов и яркой игре.

«Динамо». Пропускать три гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Совершенно непозволительно выигрывать 3:1, потом бросить играть и упустить победу. Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы, но трансферов или попытки исправить её нет. Ну и Лаксальт, играющий опорника, пусть и провёл неплохой матч, но выступает там не от хорошей жизни. А ведь следующий матч — в гостях с «Зенитом»!

Безбородов и VAR — с отрывом худшее впечатления от тура. Просто необъяснимо! Стоило похвалить судейство в прошлом туре, как в этом случилось такое помутнение. Рекорд по пенальти, перебивание, нарушение протокола VAR. Короче, БАРДАК!" — написал Радимов в своём телеграм-канале.

«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МОК наградил украинку за поединок с россиянкой. Олимпиада - гниль!
Российская пловчиха нокаутировала мировых звёзд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь