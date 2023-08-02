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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» внес Вендела в заявку РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел включен в заявку команды на матчи РПЛ. Соответствующее изменение опубликовано на официальном сайте лиги.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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