Клуб РПЛ совершил три трансфера за один день! В Россию едут два очень странных легионера

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Витория Гимарайнш
Целе
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Легия
Ордабасы
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Люцерн
Юргорден
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Дандолк
КА Акюрейри
22
Футбол. Еврокубки
3.08
Ларн
Балкани
14
Футбол. Еврокубки
3.08
Стяуа
ЦСКА 1948
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Борац Б-Л
Аустрия
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Риека
Дукаджини
61
Футбол. Еврокубки
3.08
Хайберниан
Интер Э
61
Футбол. Еврокубки
3.08
Арис
Арарат-Армения
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Адана Демирспор
ЧФР
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Тирана
Бешикташ
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Войводина
АПОЭЛ
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Хаммарбю
Твенте
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Орхус
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Дрита
Виктория Пл
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Жилина
Гент
25
Футбол. Еврокубки
3.08
Прогрес
Мидтьюлланн
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Бейтар И
ПАОК
14
Футбол. Еврокубки
3.08
Богемианс 1905
Буде-Глимт
24
Футбол. Еврокубки
3.08
Дила
Ворскла
31
Футбол. Еврокубки
3.08
Нефтчи
Железничар
20
Футбол. Еврокубки
3.08
Русенборг
Крусейдерс
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Сепси
ЦСКА Сф
40
Футбол. Еврокубки
3.08
Петрокуб
Маккаби Тель-Авив
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Рига
Кечкемет
31
Футбол. Еврокубки
3.08
Омония
Габала
41
Футбол. Еврокубки
3.08
Левски
Шкупи
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Залаэгерсег
Осиек
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Динамо Тб
Хамрун Спартанс
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Урарту
Фарул
23
Футбол. Еврокубки
3.08
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Сабах
РФШ
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Жальгирис К
Лех
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Актобе
Торпедо Кт
12
Футбол. Еврокубки
3.08
КуПС
Дерри Сити
33
Футбол. Еврокубки
3.08
Погонь
Линфилд
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Спартак Тр
Ауда
41
Футбол. Еврокубки
3.08
Санта-Колома
Сутьеска
30
Футбол. Еврокубки
3.08
Пюник
Кальмар
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Тобол Кс
Базель
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
3 августа, источник: Чемпионат.com

Клуб РПЛ совершил три трансфера за один день! В Россию едут два очень странных легионера

«Пари НН» взял воспитанника «Интера». Но понятным выглядит только подписание российского игрока.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: FCNN.RU
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 3, 4.08.2023, 20:00

Краснодар-Пари Нижний Новгород-

В РПЛ — новые трансферы! Редкий случай, когда клуб российского чемпионата подписывает трёх новичков в один день. Но «Пари НН» смог, на первый взгляд, серьёзно усилиться перед выездным матчем 3-го тура с «Краснодаром»: нижегородцы объявили о переходах Вячеслава Карапузова, Эссьена Эдедема и Зе Турбо. Первого мы знаем по «Динамо» и «Ахмату», а с легионерами будем знакомиться.

Вообще, этим летом главный тренер Сергей Юран с благословения клуба фактически наполовину поменял команду. У «Пари НН» уже 12 новичков. Ранее игроками нижегородцев стали голкиперы Виталий Ботнарь («Торпедо»), Иван Кукушкин («Уфа»); защитники Дмитрий Живоглядов, Максим Шнапцев (оба — «Локомотив»), Матео Стаматов («Оренбург»), Дмитрий Тихий («Химки»), Николай Толстопятов («Спартак»); полузащитники Александр Трошечкин («Ахмат») и Илья Кухарчук («Торпедо»). По данным Transfermarkt, на всех, включая свежее трио, «Пари НН» потратил лишь € 330 тыс. Кроме того, ещё в € 580 тыс. клубу обошёлся выкуп у «Зенита» после аренды Ярослава Михайлова.

ВЛАДИСЛАВ КАРАПУЗОВ, «ДИНАМО» | Источник: FCNN.RU

Для Карапузова прошлый сезон получился самым результативным за карьеру в РПЛ. В 18 матчах за «Ахмат» фланговый полузащитник забил два мяча и сделал три голевые передачи. Правда, по-настоящему ярким для Владислава получился только отрезок в один месяц — с конца апреля по конец мая, когда он заработал все пять баллов. Но так или иначе Карапузов возвращался в «Динамо» после аренды с надеждой закрепиться в основе после назначения главным тренером Марцела Лички. Тем более «Ахмат» завершил чемпионат выше бело-голубых, выдав лучший сезон в своей истории (финишировал пятым).

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев тоже хотел сохранить 23-летнего хавбека в команде. В июне он говорил в интервью для пресс-службы клуба: «Диалог с “Динамо” ведётся нашим спортивным отделом. Возможно, Карапузов появится в команде. Как “Динамо” решит, как сам Влад решит свою судьбу дальнейшую. Мы его ждём в любом случае».

Тем удивительнее, что Карапузов не остался в «Динамо» и не вернулся в «Ахмат». По словам агента полузащитника Романа Орещука, только «Пари НН» согласился на аренду игрока с обязательством выкупа. Сообщалось, что нижегородский клуб выкупит права на динамовца за 40 млн рублей, если Владислав сыграет в 50% матчей команды. Это вполне реально. Карапузов, видимо, будет закрывать позиции правого вингбека или инсайда — в зависимости от тактической схемы и задач от Юрана.

25-летний нигериец — опорный полузащитник. Transfermarkt оценивает этого игрока всего лишь в € 175 тыс., а «Пари НН» он достался бесплатно. Эдедем был свободным агентом после ухода из ливийского «Аль-Ахдара», с нижегородским клубом подписал двухлетний контракт.

Информации об Эссьене минимум, как и о чемпионате Ливии. Известно, что «Аль-Ахдар» занял четвертое место в одной из двух групп высшего дивизиона и не попал в топ-6. Кроме того, выступал в Кубке конфедерации КАФ — это африканский аналог Лиги Европы. Там «Аль-Ахдар» прошёл три отборочных раунда и после этого на групповом этапе занял последнее место в квартете с соперниками из ЮАР, Алжира и ДР Конго. Эдедем выходил в основе во всех 12 матчах Кубка конфедерации КАФ, результативных действий не совершал.

В Европе нигериец поиграл два года за армянский «Ван»: с февраля 2020-го по декабрь 2021-го. Причём начинал с первой лиги, а в элите провёл 38 матчей и сделал две голевые передачи. Из Армении и перебрался в Ливию. Исходя из того, что у Эдедема, по сути, нет подтверждённого уровня, его подписание можно назвать в лучшем случае попыткой «Пари НН» выиграть в лотерею.

Нападающему Жозе Корреа по прозвищу Зе Турбо — 26 лет. Он из Гвинеи-Бисау, но прошёл через академии таких больших клубов, как лиссабонский «Спортинг» и миланский «Интер». До августа этого года Зе Турбо выступал в Катаре за «Аль-Мархию» (11 матчей, 4 гола), а в «Пари НН» перешёл на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает новичка нижегородского клуба в € 550 тыс. Ему дали сразу трёхлетний контракт.

Однако Зе Турбо так часто меняет клубы, что с трудом верится, что этот нападающий задержится в «Пари НН» больше чем на сезон. К 26 годам он успел поиграть в Португалии за «Тонделу» и «Ольяненсе», в Испании за «Марбелью», в Италии за «Катанью», в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз», в Парагвае за «Насьональ», в Швейцарии за «Шаффхаузен» и «Грассхоппер», а также в Китае за «Наньтун». Там футболист из Гвинеи-Бисау продержался два года — это было единственное исключение, личный рекорд. Потом отправился в Катар, где его по старой привычке хватило на полгода.

Зе Турбо стабильно забивал только за молодёжку «Интера» (20 голов в 41 матче) в 2015—2016 годах и за «Наньтун» во второй лиге чемпионата Китая (34 гола в 65 матчах) в 2021—2022 годах. Во всех остальных командах форвард, мягко говоря, не блистал результативностью. Остаётся только гадать, чем он привлёк руководство и тренеров «Пари НН». Возможно, сочетанием высокого роста и скоростных качеств.

Около семи лет назад, едва дебютировав на профессиональном уровне, Зе Турбо попал в аварию в Португалии. Возвращаясь из Лиссабона и обгоняя на трассе грузовик, футболист не справился с управлением и разбил «Мерседес» стоимостью около € 50 тыс. К счастью, сам Зе Турбо сильно не пострадал и в тот же день поучаствовал в тренировке команды. Пожалуй, это самая интересная деталь его биографии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МОК наградил украинку за поединок с россиянкой. Олимпиада - гниль!
Российская пловчиха нокаутировала мировых звёзд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь