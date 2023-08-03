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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Евсеев рассказал, с какой из команд было тяжелее всего остаться в РПЛ

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, какую из его команд было тяжелее всего оставить в Российской Премьер-Лиге.

Факел
Амкар
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Источник: РИА "Новости"

«Было тяжелее всего с “Амкаром”? Нет, почему “Амкар”? Команда была сыгранна, и я работал в ней не первый год. В тот сезон мы набрали 34 очка. Из команд, которые играли в стыках, так много очков не набирал никто и никогда. Оставить “Амкар” было легче всего. Были ли проблемы с финансами? Была нормальная ситуация. Если нам не платили зарплату, это не значит, что была проблема. Многие игроки не получали денег по полгода, но знали: им обязательно вернут. Проблемы возникли в следующем сезоне. Труднее всего было оставить “Факел”. Вы за месяц сможете подготовить материал, за который дадут ТЭФИ, условно говоря? Ну, а мы подготовили. Вместе с помощниками и руководством. Кто за месяц до окончания чемпионата придёт в команду, которая находится в зоне стыков? Знаю тренеров, которые не пошли в “Факел” и за полгода до финиша РПЛ. А я пришёл за месяц — при том что у меня была работа. В гостинице, в которой мы живём, есть комната, где мы обычно пьём кофе и чай. Там мы часто допоздна — с трёх до полуночи — смотрели игры соперников, обсуждали, как с ними играть», — приводит слова Евсеева Sport24.

Специалист Вадим Евсеев ранее возглавлял «Амкар», «Уфу», «Шинник» и «СКА-Хабаровск».

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