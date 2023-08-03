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3 августа, источник: Чемпионат.com

ПСВ отказался приобретать Захаряна

Голландский ПСВ не стал покупать у московского «Динамо» 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает ED.

Динамо
ПСВ
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Динамо» запросило у ПСВ € 12 млн и несколько миллионов бонусами.

Напомним, ранее стало известно о срыве перехода Захаряна в «Лацио». По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза. Сейчас 20-летнего полузащитника связывают с переходом во французский «Страсбург».

В составе «Динамо» Захарян провёл 87 матчей, отметился 18 голами и 25 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 15 млн.

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