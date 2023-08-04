Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин перейдёт в минское «Динамо» на правах аренды

Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш
Целе
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Легия
Ордабасы
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Люцерн
Юргорден
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Дандолк
КА Акюрейри
22
Футбол. Еврокубки
3.08
Ларн
Балкани
14
Футбол. Еврокубки
3.08
Стяуа
ЦСКА 1948
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Борац Б-Л
Аустрия
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Риека
Дукаджини
61
Футбол. Еврокубки
3.08
Хайберниан
Интер Э
61
Футбол. Еврокубки
3.08
Арис
Арарат-Армения
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Адана Демирспор
ЧФР
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Тирана
Бешикташ
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Войводина
АПОЭЛ
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Хаммарбю
Твенте
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Орхус
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Дрита
Виктория Пл
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Жилина
Гент
25
Футбол. Еврокубки
3.08
Прогрес
Мидтьюлланн
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Бейтар И
ПАОК
14
Футбол. Еврокубки
3.08
Богемианс 1905
Буде-Глимт
24
Футбол. Еврокубки
3.08
Дила
Ворскла
31
Футбол. Еврокубки
3.08
Нефтчи
Железничар
20
Футбол. Еврокубки
3.08
Русенборг
Крусейдерс
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Сепси
ЦСКА Сф
40
Футбол. Еврокубки
3.08
Петрокуб
Маккаби Тель-Авив
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Рига
Кечкемет
31
Футбол. Еврокубки
3.08
Омония
Габала
41
Футбол. Еврокубки
3.08
Левски
Шкупи
10
Футбол. Еврокубки
3.08
Залаэгерсег
Осиек
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Динамо Тб
Хамрун Спартанс
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Урарту
Фарул
23
Футбол. Еврокубки
3.08
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Сабах
РФШ
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Жальгирис К
Лех
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Актобе
Торпедо Кт
12
Футбол. Еврокубки
3.08
КуПС
Дерри Сити
33
Футбол. Еврокубки
3.08
Погонь
Линфилд
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Спартак Тр
Ауда
41
Футбол. Еврокубки
3.08
Санта-Колома
Сутьеска
30
Футбол. Еврокубки
3.08
Пюник
Кальмар
21
Футбол. Еврокубки
3.08
Тобол Кс
Базель
12
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин перейдёт в минское «Динамо» на правах аренды

19-летний атакующий полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин будет арендован минским «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Спартак
Динамо Мн
Наверх
Источник: Чемпионат.com

По информации источника, 50% зарплаты футболисту будет выплачивать «Спартак», 50% — «Динамо».

Зорин — воспитанник академии «Спартака». Как и Руслан Литвинов, он окончил футбольную школу красно-белых с золотой медалью. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал за основной «Спартак», провёл шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 100 тыс.

Минское «Динамо» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 32 очка в 14 встречах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МОК наградил украинку за поединок с россиянкой. Олимпиада - гниль!
Российская пловчиха нокаутировала мировых звёзд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь