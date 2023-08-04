Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин перейдёт в минское «Динамо» на правах аренды

Зорин — воспитанник академии «Спартака». Как и Руслан Литвинов, он окончил футбольную школу красно-белых с золотой медалью. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал за основной «Спартак», провёл шесть матчей и отметился одной результативной передачей.