Сюрприз: Вендел остается. Но нужен ли «Зениту» игрок с таким отношением к клубу?

Самоволка

24 июня «Зенит» на своей базе начал подготовку к сезону не в полном составе. Но тогда на отсутствие Вендела никто не обратил внимания — к примеру, Барриос тоже пропустил сборы и только 6 июля, предпоследним из футболистов «Зенита», вернулся в расположение команды.

У колумбийца, правда, имелась уважительная причина — поздний отъезд в отпуск (Барриос играл с «Факелом» в 30-м туре) и вызов в национальную команду в середине июня. У Вендела же таких оправданий не было — последний матч бразилец провел аж 13 мая и ни в какую сборную не уезжал. Так почему он получил настолько продолжительный отдых?

Все стало ясно задолго до возвращения Вендела. Слухи о его возможном трансфере во «Фламенго» или какой-то другой клуб разрослись еще в июне и чуть ли не каждый день обрастали новыми подробностями. А 1 июля Сергей Семак прямо заявил: «У Вендела есть желание попробовать себя в другом месте. Руководство разрешило ему заняться поиском клуба. Мы никого не держим насильно, но уйти все могут лишь при условии, что предложение по игроку устроит и наш клуб».

Две уважительные причины

На тот момент трансфер Вендела казался почти решенным вопросом. Бразилец явно форсировал свой уход и даже не стеснялся обновлять соцсети фотографиями с вечеринок, в то время как его партнеры по команде потели в Удельном парке. Но, как выяснилось позже, причина оставаться на родине у хавбека была. И даже две: его тетя, которую он сам сравнивал с мамой, а также родной дед находились при смерти. Оба близких для Вендела человека скончались с разницей в пару недель. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев даже заявлял, что из-за ухода дедушки Венделу пришлось поменять билет на самолет.

Безусловно, подобные семейные обстоятельства оправдывают бразильца. Но болельщиков возмущала спорная активность Вендела в соцсетях и продолжающиеся переговоры с «Фламенго». Было ясно, что смерть близких — далеко не единственная причина постоянно откладывающегося возвращения Вендела.

Источник: Алена Яшина, ФК «Зенит»

Трансфера во «Фламенго» не будет

«Зенит», как и сказал Семак, был готов к переговорам, но не хотел продавать Вендела дешевле 20 миллионов евро. Это адекватная сумма: три года назад сине-бело-голубые заплатили за бразильца «Спортингу» примерно те же деньги, но за это время его уровень точно не упал, а 25 лет — пиковый возраст для любого футболиста. Transfermarkt оценивает Вендела в 24 миллиона, так что претензий к запросам петербургского клуба точно быть не может.

Однако для «Фламенго» эта сумма оказалась неподъемной: черно-красные долго вели переговоры, рассматривали разные схемы выплат и перевод процента «Зениту» от последующей перепродажи. Но к общему знаменателю клубы так и не пришли — в ночь с 2 на 3 августа в Бразилии захлопнулось трансферное окно, так что летом Вендел во «Фламенго» не перейдет.

«Наполи» или зимний переход?

Конечно, на этом сага не заканчивается. Во-первых, хавбек сине-бело-голубых давно хочет перебраться в бразильский клуб — трансфер во «Фламенго» срывается второе лето кряду. Во-вторых, в Европе регистрационный период открыт еще месяц, и, если верить западным инсайдерам, «Наполи» готов купить Вендела за 25 миллионов евро. Кроме того, остается вариант и с Саудовской Аравией — оттуда всегда может поступить предложение.

Правда, сам бразилец, судя по всему, нацелен только на «Фламенго». Об этом говорят и его серьезные усилия в этом направлении второй год подряд, и намеки в соцсетях, и те же слухи — по информации Goal, Вендел сообщил своему окружению, что переберется во «Фламенго» зимой.

Форма и настрой

А пока — «Зенит». Изначально сообщалось, что блудный бразилец вернулся в Санкт-Петербург исключительно для ускорения переговоров, но Вендел приступил к тренировкам, принял участие в командной фотосессии и на днях был заявлен для участия в РПЛ. Вполне вероятно, что мы увидим хавбека на поле уже в ближайшем матче с «Динамо».

С точки зрения команды возвращение Вендела — существенный плюс. Стартовые матчи «Зенита» показали, что в середине поля у него наблюдаются значительные проблемы. Продвигать мяч вперед самостоятельно банально некому: Ду Кейрос и Клаудиньо в первую очередь нацелены на пас, а Ерохина и Барриоса по качествам глупо даже сравнивать с Венделом.

Но не все так безоблачно. Есть два серьезных вопроса: форма и настрой Вендела. Физическое состояние хавбека в последнее время обсуждается не меньше, чем Марио Фернандеса. На общекомандном фото Вендел выглядит не очень презентабельно — то ли он спрятал что-то под футболкой, то ли набрал вес.

Настрой тоже очень важен, но часто этот параметр переоценивают. Даже немотивированный Вендел нужен «Зениту», так как его уровень очень высок для РПЛ. Если допустить, что полузащитник будет играть на минимуме своих возможностей, он все равно принесет пользу сине-бело-голубым.

Финальный сезон?

С командой разобрались, а что делать клубу? Если бы поведение Вендела в этом году было единичным случаем, то можно было бы закрыть глаза. Но бразилец не раз выкидывал подобные трюки и в «Спортинге», и в «Зените». Прошлым летом возвращение Вендела тоже задерживалось из-за переговоров с «Фламенго», но клуб решил вопрос переподписанием контракта с ним на улучшенных условиях.

Сейчас, конечно, ничего подобного не произойдет: во-первых, клуб не позволит никому вить из себя веревки, во-вторых, в 2022-м Вендел мог приостановить контракт с «Зенитом», а сейчас — уже нет. Более того, Александр Медведев уже объявил, что бразилец понес наказание — можно быть хоть трижды ключевым футболистом команды, но у всего есть предел.

Скорее всего, этот сезон станет для Вендела последним в «Зените»: либо зимой, либо летом он наверняка будет продан. Но сейчас лучше его оставить, так как замену найти трудно: бразильские клубы из-за закрытого окна на вход будут заламывать цены на своих игроков, а на других рынках искать альтернативу еще сложнее.

Пользу Вендел еще принесет — в конце концов, к нему как к футболисту претензий не было никогда.