Помощник судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» получил травму

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент главного арбитра в матче чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» Дмитрий Семенов получил травму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на 10-й минуте. В одном из моментов Семенов оступился, из-за чего не смог продолжить работу. Его заменил резервный судья Роман Сафьян.