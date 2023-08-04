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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Помощник судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» получил травму

Помощника судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» заменили из-за травмы.

Краснодар
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Источник: Официальная страница ФК "Краснодар" в VK

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент главного арбитра в матче чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» Дмитрий Семенов получил травму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на 10-й минуте. В одном из моментов Семенов оступился, из-за чего не смог продолжить работу. Его заменил резервный судья Роман Сафьян.

Главным арбитром встречи является Артем Любимов.

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