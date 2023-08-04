Помощник судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» получил травму
Помощника судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» заменили из-за травмы.
Краснодар
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Помощника судьи в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом» заменили из-за травмы.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент главного арбитра в матче чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» Дмитрий Семенов получил травму.
Инцидент произошел на 10-й минуте. В одном из моментов Семенов оступился, из-за чего не смог продолжить работу. Его заменил резервный судья Роман Сафьян.
Главным арбитром встречи является Артем Любимов.