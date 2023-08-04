«Краснодар» с минимальным счетом одолел «Пари Нижний Новгород»

Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче провёл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253208&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.