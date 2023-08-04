«Краснодар» с минимальным счетом одолел «Пари Нижний Новгород»
Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород».
Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород».
Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в матче провёл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.
Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.
По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).