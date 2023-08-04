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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» с минимальным счетом одолел «Пари Нижний Новгород»

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород».

Краснодар
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Источник: Официальная страница ФК "Краснодар" в VK

Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче провёл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).

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1:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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