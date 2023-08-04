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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром»

Тренер «Нижнего Новгорода» Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром».

Краснодар
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран получил красную карточку после окончания матча третьего тура чемпионата России по футболу против «Краснодара».

Матч, который прошел в Краснодаре, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. По окончании встречи Юран подошел к арбитрам и начал говорить с ними на повышенных тонах, показывая жест, означающий VAR, за что получил желтую карточку, ставшую для него второй.

«Нижний Новгород» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе одно очко и оставаясь единственным клубом без забитых мячей в текущем сезоне чемпионата страны. В следующем туре нижегородцы 14 августа примут грозненский «Ахмат».

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Краснодар
1:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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