Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром»
Тренер «Нижнего Новгорода» Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром».
Тренер «Нижнего Новгорода» Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром».
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран получил красную карточку после окончания матча третьего тура чемпионата России по футболу против «Краснодара».
Матч, который прошел в Краснодаре, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. По окончании встречи Юран подошел к арбитрам и начал говорить с ними на повышенных тонах, показывая жест, означающий VAR, за что получил желтую карточку, ставшую для него второй.
«Нижний Новгород» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе одно очко и оставаясь единственным клубом без забитых мячей в текущем сезоне чемпионата страны. В следующем туре нижегородцы 14 августа примут грозненский «Ахмат».