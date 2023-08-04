Юран получил красную карточку после матча с «Краснодаром»

Матч, который прошел в Краснодаре, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. По окончании встречи Юран подошел к арбитрам и начал говорить с ними на повышенных тонах, показывая жест, означающий VAR, за что получил желтую карточку, ставшую для него второй.