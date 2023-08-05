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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. «Челси» нашел нового топа, «Лацио» — замену Захаряну

А ЦСКА забрал одного из главных молодых талантов Азии.

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Айнтрахт Ф
Динамо
ЦСКА
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Милан
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Источник: Чемпионат.com

Европейские и российские клубы активно работают на трансферном рынке. В РПЛ сезон идёт полным ходом, а в топ-лигах начинается совсем скоро. Команды завершают комплектование. Но интересных сделок не становится меньше.

«Челси» забрал ещё одного француза

Источник: ФК "Челси"

«Монако» продал в «Челси» защитника Акселя Дисаси. С 25-летним французом подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера составила € 45 млн. В прошлом сезоне Дисаси сыграл за «Монако» 49 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В «Челси» Аксель быстро вольётся в состав, так как клуб надолго потерял из-за травмы Уэсли Фофана. Так что Маурисио Почеттино в кратчайшие сроки должен объяснить, что он хочет от новичка.

«Лацио» нашёл замену Захаряну

У римского клуба не получилось завершить сделку по переходу Арсена Захаряна. Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснял отказ от Захаряна отсутствием у римлян мест в заявке для футболистов, не являющихся гражданами стран Евросоюза. А в пятницу, 4 августа, соцсети римлян опубликовали фото с Даити Камадой на медосмотре. Хотя у японца также нет паспорта ЕС. Видимо, Камада ценится спортивным блоком «Лацио» выше, чем Захарян.

ЦСКА забрал одного из главных талантов Азии

Армейский клуб объявил о трансфере! Болельщики заждались переходов, и их наконец обрадовали приобретением узбекистанского вингера Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора». «Чемпионат» ранее сообщал, что 19-летний футболист подпишет контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем сезоне Суперлиги Узбекистана вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Два трансфера «Тоттенхэма» за один день

«Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу готовится к новому сезону АПЛ. Боссы «шпор» укрепляют состав. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что скоро «Тоттенхэм» официально объявит о переходе двух футболистов. Первый — 19-летний форвард «Росарио Сентраль» Алехо Велис, второй — защитник «Вольфсбурга» Микки ван-де Вен. Аргентинский нападающий обойдётся клубу в € 15 млн + бонусы, голландец — в € 50 млн. Помогут «Тоттенхэму» вернуться в топ-4?

«Челси» интересуется экс-футболистом «Зенита»?

Источник: AFP 2023

Evening Standard сообщает, что «Челси» рассматривает кандидатуру полузащитника Леандро Паредеса. По информации источника, в переходе аргентинца заинтересован главный тренер «синих» Маурисио Почеттино — в своё время они работали вместе в «ПСЖ». 29-летний футболист рассматривается как альтернатива полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо. Напомним, c 2017 по 2019 год Паредес выступал за «Зенит». Сезон-2022/2023 аргентинец провёл в аренде в «Ювентусе».

Захарян отказывается от переезда во Францию

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «РИА Новости Спорт», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не горит желанием переходить в «Страсбург». Как отмечает источник, футболист не видит перспектив в трансфере. «Страсбург» не ставит высоких задач, не играет в еврокубках, а переход транзитом через Лигу 1 в «Челси» выглядит маловероятным. «Динамо» также не хочет отпускать игрока во Францию, так как ожидает более привлекательных предложений. Бело-голубые рассчитывают оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Арсена. В истории со «Страсбургом» на эту сумму претендуют посредники. Напомним, контракт 20-летнего Захаряна с «Динамо» действует до июня 2024 года.

«Челси» и «Сити» борются за футболиста из середняка АПЛ

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Майкле Олисе. Сумма отступных за 21-летнего футболиста составляет € 40 млн. Клубы могут воспользоваться опцией, чтобы подписать Олисе. Отметим, что футболист провёл в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В сезоне-2022/2023 он принял участие в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

«Милан» заберёт защитника «Барсы»?

Источник: AP 2023

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» заинтересован в трансфере защитника Клемана Лангле. По информации издания, переход француза может обойтись в € 10 млн. Однако «россонери» хотят сбить цену. Лангле в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Тоттенхэм». На счету 28-летнего француза 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт Лангле с каталонцами действует до конца июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста (по данным Transfermarkt) — € 10 млн.

Два новых топа для «Ювентуса»?

«Ювентус» активизировался на трансферном рынке. Ранее сообщалось об интересе к Ромелу Лукаку и Джанлуиджи Доннарумме. Теперь Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио утверждают, что «Юве» рассматривает вариант с трансфером защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо и полузащитника «Арсенала» Томаса Парти. Туринцы уже обратились во французский клуб с запросом по поводу 23-летнего игрока обороны. Контакты с «Арсеналом» по поводу Парти начались, но пока не дошли до официальных переговоров.

Ещё один трансфер «Милана»

Источник: ФК "Милан"

«Милан» официально объявил о переходе из «Валенсии» американского полузащитника Юнуса Мусы. 20-летний полузащитник подписал контракт с клубом до 30 июня 2028 года. Зарплата игрока составит € 2 млн в год. Муса взял 80-й номер, под которым за «Милан» выступал Роналдиньо. Стоимость трансфера составляет € 20 млн + € 1 млн бонусом. Юнус воспитывался в академии «Арсенала», а в 2019 году перебрался в «Валенсию». За «летучих мышей» он отыграл 108 матчей. Теперь — новый этап в карьере.

Автор: Никита Паглазов

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