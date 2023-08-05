Матч ЦСКА — «Локомотив» и еще три игры продолжат программу третьего тура РПЛ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Локомотив», «Оренбург» — «Урал», «Рубин» — «Спартак» и «Крылья Советов» — «Ростов».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 20:00 ЦСКА - Локомотив -

В центральном матче дня московский ЦСКА на своем поле примет столичный «Локомотив», встреча пройдет на ВЭБ-Арене и начнется в 20:00 мск. После двух туров железнодорожники с 4 очками располагаются на третьей позиции, ЦСКА (3 очка) находится на восьмом месте. Команды также провели по матчу группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Локомотив» дома победил екатеринбургский «Урал» (2:1), ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» (6:0). В прошлом сезоне армейский клуб занял второе место в таблице чемпионата России и стал обладателем кубка страны, 15 июля команда уступила петербургскому «Зениту», ставшему чемпионом России, в матче за суперкубок страны (0:0, 4:5 — пенальти). «Локомотив» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда завершила выступление в Кубке России на втором этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов».

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что матч между командами будет открытым.

«Мне кажется, что будет очень интересный матч, обоюдоатакующий, много достаточно молодых футболистов в составе обеих команд, поэтому я думаю, что вряд ли будет закрытая игра, — сказал Алдонин ТАСС. — Я скорее за веселый футбол. “Локомотив” чуть лучше был на старте, мне кажется, что ЦСКА после матча за Суперкубок России с “Зенитом” несколько легкомысленно отнесся к первой игре. Хотя потом была уверенная победа над “Оренбургом” в Кубке России, вроде как все наладилось. Но я думаю, что для ЦСКА и “Локомотива” это будет серьезный бой претендентов на медали.



“Локомотив” немного лучше стартовал, но это ни о чем не говорит, потому что это московское дерби, то есть не зависит, кто и как стартовал, эта игра выходит за рамки. Надежда ЦСКА в атаке только на Федора Чалова? Я думаю, что он, Антон Заболотный, еще какие-то варианты будут возникать. Может быть, Ваня Обляков будет появляться в атаке, поэтому посмотрим. Конечно, хотелось бы, чтобы ЦСКА прибавил в атаке в плане трансферов, добавили разнообразия, креатива. Но мы понимаем, что ЦСКА очень избирательно подходит к трансферам с точки зрения цены и качества. Безусловно, хотелось бы в этом плане усилений», — добавил Алдонин.

В последний раз «Локомотив» побеждал ЦСКА в гостях в официальном матче 31 июля 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. С того момента команды провели три игры, две победы одержал ЦСКА (2:1, 1:0), последняя встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1. В матче с «Локомотивом» из-за травмы не сыграет защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который перенес операцию на голеностопе, под вопросом участие пропустивших последние игры команды защитников Виллиана Роши и Ильи Агапова, а также нападающего Хорхе Карраскаля. 4 августа пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с полузащитником из Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым. «Локомотиву» не поможет защитник Станислав Магкеев, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок.

Перед матчем обращают на себя внимание Наир Тикнизян («Локомотив») и Чалов (ЦСКА), которые забили по три гола в двух матчах РПЛ. Тикнизян забил четыре мяча с учетом Кубка России в текущем сезоне, а его серия голов в РПЛ дошла до четырех игр.

«Рубин» попробует дать бой «Спартаку»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 17:30 Рубин - Спартак -

В другом матче дня московский «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином», встреча пройдет на «Ак Барс — Арене» и начнется в 17:30 мск. В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» стал победителем Мелбет — Первой лиги и напрямую вышел в высший дивизион чемпионата России. «Спартак» начал чемпионат с двух побед, обыграв «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1), также в Кубке России красно-белые оказались сильнее «Краснодара» (2:1). «Рубин» пока не побеждал в новом сезоне, команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1) в РПЛ, а также уступила «Ростову» (0:1) в Кубке России.

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассказал о матче со «Спартаком». «Безусловно, в футбольном мире все знают московский “Спартак”, их уровень, но это футбол, здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле биться, — сказал он журналистам. — Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. Что касается команды, у нас есть очень хорошие, сильные стороны. Если вы посмотрите на две наши игры, я думаю, мы могли взять шесть очков. К сожалению, не получилось, потому что это тоже вопрос удачи».

«Спартак» в последний раз побеждал «Рубин» в Казани в официальном матче 20 сентября 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. С того момента команды провели три матча. «Рубин» одержал две победы (2:0, 1:0), последняя встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

Также в субботу «Оренбург» дома сыграет с «Уралом», встреча начнется в 17:30 мск. После двух.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 15:00 Крылья Советов - Ростов -

туров оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко, «Урал» (4) располагается на седьмой позиции. В другом матче дня самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», игра начнется в 15:00 мск. «Ростов» с четырьмя очками занимает шестое место, «Крылья Советов» с таким же количеством очков располагаются на пятой позиции.