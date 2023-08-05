Квинси Промес оценил старт сезона для «Спартака»

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно. Само собой, мы всегда должны стремиться играть “на ноль”. Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал Промес пресс-службе «Спартака».