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10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранный футболист назвал минусы жизни в России

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон назвал минусы жизни в России. Его слова приводит «Российская газета».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Напрягают только пробки. И не скрою: из-за холодов зимой очень сложно, но человеческое тело может адаптироваться ко всему», — заявил 22-летний иностранный футболист. Он рассказал, что показывал соотечественникам видео московского снегопада, который вызвал у всех удивление.

Фасон перешел в «Локомотив» летом 2022 года. Его контракт рассчитан на четыре года. Футболист является обладателем Южноамериканского кубка в составе бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

В июле 2023 года бывший легионер ЦСКА Сейду Думбия рассказал о слезах из-за морозов во время выступления в России. Он признался, что не мог привыкнуть к московской зиме.

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