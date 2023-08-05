Иностранный футболист назвал минусы жизни в России

«Напрягают только пробки. И не скрою: из-за холодов зимой очень сложно, но человеческое тело может адаптироваться ко всему», — заявил 22-летний иностранный футболист. Он рассказал, что показывал соотечественникам видео московского снегопада, который вызвал у всех удивление.

Фасон перешел в «Локомотив» летом 2022 года. Его контракт рассчитан на четыре года. Футболист является обладателем Южноамериканского кубка в составе бразильского «Атлетико Паранаэнсе».