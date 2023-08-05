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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Европейский клуб передумал покупать игрока из РПЛ

Нидерландский «Аякс» передумал покупать игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.

Краснодар
АяксПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как передает источник, наблюдательный совет клуба заблокирует покупку полузащитника. Спортивному директору клуба Свену Мислинтату не дают разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям. По мнению совета, вести дела с российским клубом аморально.

«Аякс» сделал предложение «Краснодару» по покупке Сперцяна9 июня. Мислинтат обращалсяся в агентство, ведущее дела футболиста.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года выступает за сборную Армении. В начавшемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек сыграл в трех матчах, забив один гол и отдав две голевые передачи.

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