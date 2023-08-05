Европейский клуб передумал покупать игрока из РПЛ

Как передает источник, наблюдательный совет клуба заблокирует покупку полузащитника. Спортивному директору клуба Свену Мислинтату не дают разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям. По мнению совета, вести дела с российским клубом аморально.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года выступает за сборную Армении. В начавшемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек сыграл в трех матчах, забив один гол и отдав две голевые передачи.