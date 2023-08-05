Появилась информация о переговорах Дзагоева с турецким клубом

Как передает источник, 32-летний полузащитник несколько раз встречался с представителями команды. Отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению, однако они близки к нему.

В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». В составе клуба он стал победителем Первой лиги, что позволило команде вернуться в Российскую премьер-лигу.