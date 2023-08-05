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17:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Ростов» в матче РПЛ

«Крылья Советов» на домашнем поле обыграли «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 5:1.

Крылья Советов
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Источник: ФК «Крылья Советов»

Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий самарцев Владимир Хубулов, через 6 минут полузащитник команды Никита Салтыков удвоил преимущество. На 22-й минуте ростовчане отыграли один мяч благодаря голу форварда Николая Комличенко. На 35-й минуте игрок «Крыльев» Салтыков оформил дубль.

Во втором тайме голы забили нападающий самарского клуба Егор Карпицкий (73-я минута) после ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова и форвард Роман Ежов с пенальти.

Отметим, что 18-летний Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ в 21-м веке.

«Крылья Советов» набрали 7 очков в трех матчах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на седьмой строчке с 4 баллами.

В 4-м туре РПЛ самарцы сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Рубином».

Крылья Советов
5:1
Первый тайм: 3:1
Ростов
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