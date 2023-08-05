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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Урал» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Оренбург
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Хозяева поля остались в меньшинстве на 7-й минуте встречи. Красную карточку получил нападающий Брайан Мансилья.

Счет в матче открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев на 21-й минуте. На 37-й минуте нападающий Алексей Каштанов реализовал пенальти и удвоил преимущество екатеринбуржцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ — 7 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке — 1 очко.

В следующем туре «Урал» примет «Спартак» 11 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Краснодаром» на день позже.

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:2
Урал
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