«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Встреча в Казани, прошедшая в присутствии 17804 зрителей, завершилась со счетом 4:1. В составе гостей голами отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (58), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев отличился Угочукву Иву (39), для которого этот гол стал дебютным в составе «Рубина».

Медина забил мяч в первом матче за «красно-белых», ему хватило 40 секунд для взятия ворот после выхода на замену во втором тайме. Парагвайский полузащитник перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля.

Бонгонда стал первым новичком «Спартака» с 2010 года, сумевшим отметиться результативными действиями в трех первых матчах за «красно-белых» в РПЛ. На его счету два забитых мяча и одна голевая передача.