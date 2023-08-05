«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» на выезде разгромили казанский «Рубин» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» на выезде разгромили казанский «Рубин» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Казани, прошедшая в присутствии 17804 зрителей, завершилась со счетом 4:1. В составе гостей голами отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (58), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев отличился Угочукву Иву (39), для которого этот гол стал дебютным в составе «Рубина».
Медина забил мяч в первом матче за «красно-белых», ему хватило 40 секунд для взятия ворот после выхода на замену во втором тайме. Парагвайский полузащитник перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля.
Бонгонда стал первым новичком «Спартака» с 2010 года, сумевшим отметиться результативными действиями в трех первых матчах за «красно-белых» в РПЛ. На его счету два забитых мяча и одна голевая передача.
«Спартак» одержал третью победу подряд в новом сезоне чемпионата России и делит с «Краснодаром» лидерство в турнирной таблице. «Рубин» потерпел второе поражение при одной ничьей. В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с екатеринбургским «Уралом» 11 августа. «Рубин» днем позднее сыграет в гостях с «Ростовом».