Федун — о чемпионских амбициях «Спартака»: Дождемся матча с «Зенитом»

«Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20-го августа, когда будем играть с “Зенитом”. После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции. Пока тех соперников, с которыми играли, надо было побеждать. Только “Краснодар” стоит особняком. Но это был кубковый матч», — сказал Федун «СЭ».