ЦСКА победил «Локомотив» в центральном матче тура

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Мухин (55-я и 63-я минуты), также отличились Федор Чалов (29 — с пенальти) и Милан Гайич (31). У проигравших мяч забил Егор Погостнов (61).

На 35-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов. Вместо него на поле появился Михаил Рядно.

До этого матча Мухин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 55 матчей, в которых забил один мяч. Чалов вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего чемпионата. В его активе четыре гола. Все мячи забиты с пенальти.

Для ЦСКА победа стала 500-й в РПЛ. «Локомотив» прервал десятиматчевую серию без поражений в чемпионате. Это поражение стало вторым в РПЛ в 16 матчах при главном тренере Михаиле Галактионове.