ЦСКА победил «Локомотив» в центральном матче тура
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом» в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом» в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Мухин (55-я и 63-я минуты), также отличились Федор Чалов (29 — с пенальти) и Милан Гайич (31). У проигравших мяч забил Егор Погостнов (61).
На 35-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов. Вместо него на поле появился Михаил Рядно.
До этого матча Мухин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 55 матчей, в которых забил один мяч. Чалов вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего чемпионата. В его активе четыре гола. Все мячи забиты с пенальти.
Для ЦСКА победа стала 500-й в РПЛ. «Локомотив» прервал десятиматчевую серию без поражений в чемпионате. Это поражение стало вторым в РПЛ в 16 матчах при главном тренере Михаиле Галактионове.
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Локомотив» с четырьмя очками идет восьмым. В следующем матче РПЛ команда Владимира Федотова 13 августа примет «Сочи», а железнодорожники днем ранее дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».