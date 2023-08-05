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22:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Локомотив» в центральном матче тура

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом» в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Мухин (55-я и 63-я минуты), также отличились Федор Чалов (29 — с пенальти) и Милан Гайич (31). У проигравших мяч забил Егор Погостнов (61).

На 35-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов. Вместо него на поле появился Михаил Рядно.

До этого матча Мухин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 55 матчей, в которых забил один мяч. Чалов вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего чемпионата. В его активе четыре гола. Все мячи забиты с пенальти.

Для ЦСКА победа стала 500-й в РПЛ. «Локомотив» прервал десятиматчевую серию без поражений в чемпионате. Это поражение стало вторым в РПЛ в 16 матчах при главном тренере Михаиле Галактионове.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Локомотив» с четырьмя очками идет восьмым. В следующем матче РПЛ команда Владимира Федотова 13 августа примет «Сочи», а железнодорожники днем ранее дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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