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22:18 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА одержал разгромную победу в матче чемпионата России с заменой Зайнутдинова

ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал разгромную победу в матче чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА
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Источник: ПФК ЦСКА

В рамках третьего тура РПЛ состоялось московское дерби. Армейцы принимали на своем поле «Локомотив» и выиграли со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились: Федор Чалов (29 минута), Милан Гайич (31) и Максим Мухин (55 и 64). Единственный гол за «Локомотив» забил Егор Погостнов (61).

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Михаил Рядно на 35 минуте. Казахстанец получил травму и продолжить встречу не смог, пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Одержав победу, ЦСКА поднялся на пятое место турнирной таблицы, набрав в трех матчах шесть очков. Лидирует в РПЛ «Спартак», у которого девять баллов при таком же количестве игр.

ЦСКА
4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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