ЦСКА одержал разгромную победу в матче чемпионата России с заменой Зайнутдинова

Источник: ПФК ЦСКА

В рамках третьего тура РПЛ состоялось московское дерби. Армейцы принимали на своем поле «Локомотив» и выиграли со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились: Федор Чалов (29 минута), Милан Гайич (31) и Максим Мухин (55 и 64). Единственный гол за «Локомотив» забил Егор Погостнов (61).

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Михаил Рядно на 35 минуте. Казахстанец получил травму и продолжить встречу не смог, пришлось прибегнуть к помощи медиков.