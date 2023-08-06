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09:20 (мск), источник: RT на русском

Федотов: Медина не понял, что означает противостояние ЦСКА со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что полузащитник Хесус Медина легкомысленно отнёсся к решению о переходе в «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

«Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Парагваец забил мяч через две минуты после выхода на замену в своей дебютной игре за красно-белых в рамках третьего тура РПЛ с казанским «Рубином» (4:1). Для этого ему понадобилось два касания.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний латиноамериканец выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.

Ранее Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.

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