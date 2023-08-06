Рваное ухо и безупречный Мухин. ЦСКА разгромил «Локомотив»

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Два десятка лет тому назад «Локомотив» Юрия Семина и ЦСКА Валерия Газзаева, прервав гегемонию «Спартака», устраивали яркие схватки за чемпионство.

Были времена

В 2002 году битва завершилась «золотым матчем», в котором верх взял «Локомотив».

Второй «золотой матч» случился в 2014 году, хотя и не имел подобного статуса официально. Тогда «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» устроили бешеную гонку за чемпионство, в которой все трое претендовали на титул до последнего тура. Армейцы и железнодорожники сошлись в личной встрече, и гол Зорана Тошича принес золотые медали ЦСКА.

В последнее время дела и у ЦСКА, и у «Локомотива» идут не так ярко — бросить вызов гегемонии «Зенита» пока не получается. И у тех, и у других хватает трудностей.

Армейцы находятся под санкциями, из-за чего каждый трансфер игрока превращается в финансовую головоломку. Добавьте к этому череду травм, которая продолжилась и в матче с «Локо» — досрочно поле покинул Зайнутдинов.

Угроза от Наира

Что до железнодорожников, то команда Михаила Галактионова сейчас в стадии строительства. Проведя блестящую весну-2023, избавившись от призрака вылета в ФНЛ, «Локомотив» пробует замахнуться на большие дела.

Предводителем атак «Локо» в последнее время стал не Артем Дзюба, а Наир Тикнизян. Фланговый защитник с весны в 10 матчах чемпионата России забил 7 мячей.

«Как вы собираетесь устранять угрозу Тикнизяна?» — поинтересовались журналисты перед игрой у главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Наставник дал понять, что намерен решать проблему «Локо» в целом, не размениваясь на отдельные личности.

Матч многими репортерами подавался именно как «Тикнизян против ЦСКА» — два года назад Наир перешел в «Локомотив» как раз из состава армейцев.

В тот же период в противоположном направлении проследовал Максим Мухин. Но в последнее время пошли разговоры о том, что полузащитник в состав ЦСКА не вписался, и ему ищут новое место работы. Чего точно не ждали от Мухина, так это сюрпризов в матче с «Локомотивом». А напрасно.

После гимна вперед помчались гости

Для ЦСКА встреча с «Локомотивом» стала первой домашней в сезоне, и ее исполнением гимна России открыл известный певец и болельщик ЦСКА Денис Майданов.

Однако первые полчаса по-домашнему на поле чувствовал себя «Локомотив». Железнодорожники много комбинировали, создавали моменты, один из которых каким-то невероятным образом не использовал Артем Дзюба.

Лидер нападения же ЦСКА Федор Чалов пострадал, получив в ухо от Баринова. Рассечение закрыли пластырем, и форвард продолжил игру с проступающей сквозь него кровью.

Федор от этого не поник, а завелся. На 29-й минуте Самошников зацепил его при входе в штрафную, и арбитр Кирилл Левников указал на 11-метровую отметку. Чалов ударил точно по центру, а голкипер Лантратов завалился вбок — 1:0.

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Две минуты Чалова

Пока «Локомотив» привыкал к новой реальности, Акинфеев выбил мяч далеко вперед, Заболотный скинул его на Мухина, тот нашел пасом Чалова, а форвард пяткой вырезал мяч на ход Гайичу, которому оставалось только не промахнуться — 2:0.

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Армейцы потеряли Зайнутдинова из-за травмы, и заменил его юный защитник Михаил Рядно. Выход юниора ничего не изменил — на перерыв команды ушли при прежнем счете.

А во втором тайме пришло «время Мухина». На 55-й минуте он воспользовался неудачным выносом защитника «Локо», пробив издали на исполнение — 3:0.

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«Локомотив» сумел быстро отыграть один мяч, но также быстро Мухин восстановил равновесие. Тот самый 17-летний Рядно прострелил в штрафную, где Максим, что называется, умело поработал головой — 4:1.

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Юбилейная победа

Михаил Галактионов задолго до финального свистка заменил и Тикнизяна, и Дзюбу. В этот день сила определенно на стороне хозяев.

Для ЦСКА победа над «Локо» стала 500-м выигранным матчем в рамках премьер-лиги. Железнодорожники же прервали свою серию из 10 матчей без поражений.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» не был пессимистично настроен: «Поначалу всё получалось, у нас было три момента, Дзюба, Пиняев и Самошников. У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо».

Что до ЦСКА, то у красно-синих главным «именинником» стал Максим Мухин, забивший за один матч больше, чем за предыдущую карьеру в РПЛ.