Матч «Зенит» — «Динамо» и еще две игры завершат третий тур РПЛ

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 6.08.2023, 19:00 Зенит - Динамо -

В центральном матче дня петербургский «Зенит» примет московское «Динамо», встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск. В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице. Перед новым сезоном московский клуб возглавил чешский тренер Марцел Личка, который до этого работал в «Оренбурге». Бело-голубые подходят к игре не в лучшем настроении — в трех матчах с начала сезона команда ни разу не смогла победить, проиграв «Краснодару» (1:3) и сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) в РПЛ, и уступив «Пари Нижний Новгород» в Фонбет — Кубке России (1:1, 3:4 — по пенальти).

У «Зенита» старт получился лучше — две победы и одна ничья. Петербургская команда обыграла «Пари НН» (2:0) и сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а также победила грозненский «Ахмат» (2:0) в Кубке России. В последний раз «Динамо» побеждало «Зенит» в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России 11 мая 2014 года, тогда игра была остановлена при счете 4:2 в пользу бело-голубых из-за выбежавших болельщиков. «Зениту» было засчитано техническое поражение (0:3). Последняя же победа «Динамо» над «Зенитом» в РПЛ датирована 26 августа 2020 года, тогда встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что на установке будет учитываться последнее поражение от «Динамо» в Кубке России (15 марта бело-голубые обыграли петербургский клуб в гостях в серии пенальти). «Не так давно последняя игра была с ними, у нас будет анализ игры “Динамо”, так что, безусловно, вспомним об этом, — сказал Мостовой, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — У них сейчас сильная команда, интересный тренер, работа которого в “Оренбурге” мне импонировала. Правда, пока трудный период — все новое. Будем играть на победу. После “Ростова” есть неделя, чтобы наработать то, что пока не получается. После не самых удачных матчей мы обычно просыпаемся и в следующий раз играем намного лучше. Надо исправлять ошибки. С мотивацией точно все будет хорошо».

В матче с «Динамо» на скамейке будет отсутствовать главный тренер «Зенита» Сергей Семак. После матча второго тура РПЛ против «Ростова» российский специалист вышел на поле и спорил с арбитром Евгением Кукуляком в конфронтационной манере. 2 августа контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Семака на одну игру, не став применять дополнительное наказание. «Динамо» в этой игре не поможет сербский защитник Милан Майсторович, который продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, у «Зенита» под вопросом участие защитника Дмитрия Чистякова, который был заменен из-за повреждения спины в игре с «Ростовом».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 6.08.2023, 17:30 Балтика - Факел -

В Калининграде пройдет первый матч с картой болельщика

В другом матче дня «Балтика» дома сыграет с воронежским «Факелом», встреча начнется в 17:30 мск. По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, благодаря чему вышла напрямую в РПЛ. «Балтика» проведет первый домашний матч в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

1 августа президент РПЛ Александр Алаев рассказал ТАСС, что лига делает все, чтобы первый матч с картой болельщика в Калининграде прошел без проблем. «С коллегами из клуба и администрации области работаем, — сказал он. — Очень хочется, чтобы никаких технических проблем не возникло. Я уверен, что все будет хорошо».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 6.08.2023, 20:00 Сочи - Ахмат -

Также в воскресенье «Сочи» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 20:00 мск. Грозненская команда в двух турах не смогла набрать очков, проиграв ЦСКА (2:3) и «Крыльям Советов» (1:2). «Сочи» выиграл у «Балтики» (2:0), а также уступил «Краснодару» (0:2).