Самые важные события субботы в РПЛ. Исторический старт «Спартака» и особая победа ЦСКА

В субботу, 5 августа, прошли четыре матча 3-го тура РПЛ. Они получились очень результативными — болельщики увидели три разгрома и 18 голов. Рассказываем о главных событиях дня в чемпионате России.

Сказочный дебют 18-летнего Салтыкова в основе «Крыльев Советов»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 15:00 Крылья Советов 5 Ростов 1

Игра «Крыльев Советов» и «Ростова» сенсационно завершилась крупным поражением команды Валерия Карпина. А главным героем этой встречи стал 18-летний вингер хозяев Салтыков, который проводил всего лишь второй матч в РПЛ и первый в основе. Никита оформил дубль за 25 минут.

Сначала Салтыков забил второй гол хозяев, оказавшийся в итоге победным. Открылся у штрафной в полукруге и, получив передачу, вышел на ударную позицию за счёт резкого движения при приёме мяча. После этого пробил точно в угол.

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Второй гол Салтыков забил после подачи со штрафного. Гарре послал мяч в нужную точку, а Никита воспользовался неудачной позиционной игрой Чернова и Глебова. Никто не смог помешать вингеру нанести удар фактически с линии вратарской.

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Салтыков — самый молодой игрок РПЛ в XXI веке, оформивший дубль в дебютном матче в стартовом составе.

Раннее удаление Мансильи из-за жёсткого фола в стиле единоборств

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 17:30 Оренбург 0 Урал 2

У Иржи Ярошика разочаровывающий старт в «Оренбурге» — три поражения (включая матч Кубка России) и одна ничья. Побеждать пока не получается даже на своём поле, где в прошлом сезоне команда была очень хороша под руководством Марцела Лички. В этом туре «Оренбург» уступил дома «Уралу». Ключевой эпизод игры — удаление Мансильи.

Аргентинец подставил команду уже на седьмой минуте. Мансилья засмотрелся на мяч и не увидел подлетевшего к нему Бевеева. В результате получился удар в грудь защитнику «Урала» в стиле единоборств. Естественно, судья тут же удалил вингера «Оренбурга».

Вдесятером хозяева оказались неконкурентоспособны. Вскоре «Урал» открыл счёт. Гол получился красивым: Егорычев открылся между линий, получил мяч, протащил его в штрафную и положил в сетку. А потом «Оренбург» ещё и пенальти в свои ворота «привёз». Хуже того, во втором тайме повреждение получил их лидер Вера.

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Медина забил вторым касанием после дебюта в «Спартаке»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 17:30 Рубин 1 Спартак 4

«Спартак» доказывает, что в этом сезоне точно будет реальным претендентом на золото РПЛ. Три матча — три победы. Команда Гильермо Абаскаля пока не единоличный лидер, но девять очков, помимо красно-белых, набрал только «Краснодар».

Блестяще дебютировал за «Спартак» новичок Медина. Экс-полузащитник ЦСКА вышел на замену на исходе часа игры при счёте 1:1. И забил вторым касанием! В штрафной «Рубина» парагваец выиграл позицию у своего опекуна Кабутова, а после кросса Денисова точно пробил головой.

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В эпизоде с третьим голом красно-белых тоже не обошлось без Медины. Хесус совершил впечатляющий рывок по центру из глубины к штрафной «Рубина» и выманил на себя защитника соперника. Образовалось свободное пространство, которые использовал Игнатов.

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Прекрасное начало карьеры в «Спартаке»! Кстати, снова проявил себя и другой новичок команды Абаскаля — вингер Бонгонда. Он тоже забил. Теперь у Тео два мяча в РПЛ и один в Кубке России.

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Интересный факт: «Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/2014.

Мухин сделал дубль в ворота своей бывшей команды — ЦСКА разгромил «Локо»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 20:00 ЦСКА 4 Локомотив 1

Дерби ЦСКА — «Локомотив» закончилось так, как, наверное, никто не ждал. Даже после 25 минут игры невозможно было предположить, что команда Михаила Галактионова крупно проиграет армейцам. Железнодорожники смотрелись симпатичнее по игре, создавали голевые моменты. Например, Дзюба вообще не попал в пустые ворота с нескольких метров. Но два пропущенных мяча за две минуты подкосили «Локо».

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Окончательно добил железнодорожников их бывший полузащитник Мухин. После того как тренер ЦСКА Владимир Федотов превратил опорника в инсайда, у Максима проявляется дар бомбардира. На 55-й минуте он сделал счёт 3:0, воспользовавшись ошибкой Митая. Албанец вынес мяч прямо на ногу Мухина.

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Ещё через девять минут Мухин оформил дубль. Митай и тут ошибся — проиграл единоборство инсайду ЦСКА. Максим здорово сыграл на опережение, забив головой.

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Два гола — личный рекорд для Мухина. Ранее за всю карьеру в РПЛ он забил всего однажды. А для ЦСКА эта победа в дерби стала 500-й в чемпионатах России.