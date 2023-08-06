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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА о возможном подписании Лингарда: Он был предложен. Кандидатура обсуждается

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что клуб ведет переговоры с экс-полузащитником сборной Англии Джесси Лингардом.

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
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Источник: AP 2023

«Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления. Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка “кандидатура обсуждается” применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники. Игроков и возможностей очень много, это нормальная ситуация. Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард, и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс», — сказал Брейдо.

Последним клубом 30-летнего англичанина был «Ноттингем Форест», контракт с которым завершился летом этого года. В сезоне-2022/23 вингер провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».

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