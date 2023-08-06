ЦСКА о возможном подписании Лингарда: Он был предложен. Кандидатура обсуждается

«Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления. Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка “кандидатура обсуждается” применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники. Игроков и возможностей очень много, это нормальная ситуация. Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард, и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс», — сказал Брейдо.