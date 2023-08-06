Полузащитник ЦСКА Мухин: Сам еще не разобрался, какая у меня позиция. Лучше всего получится вратарем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253232&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Насколько вы удивлены своим дублем сегодня?

— В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось. Я очень рад.

— В чем секрет сегодняшнего ЦСКА?

— Секрет ЦСКА? Ну, я не буду его рассказывать. Чтобы все так играли что ли? Оставлю это в тайне.

— Тяжелый был старт, «Локомотив» вас придавил. Как вы потом игру изменили?

— Взяли игру немного в свои руки, и она сама по себе пошла.

— Вы были опорным полузащитником, сейчас крайний нападающий. Какая у вас самая правильная позиция?

— Самая правильная — вратарь, наверное. Думаю, там лучше всего у меня получится. А кроме шуток, сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.

— Ваня Обляков, которого вы сегодня подменили, сегодня в заявке. Что вы ему скажете в раздевалке?

— Вань, говорю, давай. Чтобы тебя не трясло сильно. Ты в принципе еще можешь у меня выиграть конкуренцию. Давай, у тебя все впереди.

— Пока вы лучше Облякова?

— Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.

— Где вы в следующий раз выйдите, когда он появится на фланге атаки?