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10:03 (мск), источник: Sport24

Полузащитник ЦСКА Мухин: Сам еще не разобрался, какая у меня позиция. Лучше всего получится вратарем

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился комментарием после победы над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

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— Насколько вы удивлены своим дублем сегодня?

— В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось. Я очень рад.

— В чем секрет сегодняшнего ЦСКА?

— Секрет ЦСКА? Ну, я не буду его рассказывать. Чтобы все так играли что ли? Оставлю это в тайне.

— Тяжелый был старт, «Локомотив» вас придавил. Как вы потом игру изменили?

— Взяли игру немного в свои руки, и она сама по себе пошла.

— Вы были опорным полузащитником, сейчас крайний нападающий. Какая у вас самая правильная позиция?

— Самая правильная — вратарь, наверное. Думаю, там лучше всего у меня получится. А кроме шуток, сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.

— Ваня Обляков, которого вы сегодня подменили, сегодня в заявке. Что вы ему скажете в раздевалке?

— Вань, говорю, давай. Чтобы тебя не трясло сильно. Ты в принципе еще можешь у меня выиграть конкуренцию. Давай, у тебя все впереди.

— Пока вы лучше Облякова?

— Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.

— Где вы в следующий раз выйдите, когда он появится на фланге атаки?

— Посмотрим, как будет по настроению, — сказал Мухин.

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