Полузащитник ЦСКА Мухин: Сам еще не разобрался, какая у меня позиция. Лучше всего получится вратарем

— Насколько вы удивлены своим дублем сегодня?
— В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось. Я очень рад.
— В чем секрет сегодняшнего ЦСКА?
— Секрет ЦСКА? Ну, я не буду его рассказывать. Чтобы все так играли что ли? Оставлю это в тайне.
— Тяжелый был старт, «Локомотив» вас придавил. Как вы потом игру изменили?
— Взяли игру немного в свои руки, и она сама по себе пошла.
— Вы были опорным полузащитником, сейчас крайний нападающий. Какая у вас самая правильная позиция?
— Самая правильная — вратарь, наверное. Думаю, там лучше всего у меня получится. А кроме шуток, сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.
— Ваня Обляков, которого вы сегодня подменили, сегодня в заявке. Что вы ему скажете в раздевалке?
— Вань, говорю, давай. Чтобы тебя не трясло сильно. Ты в принципе еще можешь у меня выиграть конкуренцию. Давай, у тебя все впереди.
— Пока вы лучше Облякова?
— Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.
— Где вы в следующий раз выйдите, когда он появится на фланге атаки?
— Посмотрим, как будет по настроению, — сказал Мухин.