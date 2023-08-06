Друг Малкома: Он светился от счастья, когда получил паспорт РФ

«Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни “Зенит” не могли сказать “нет”. Если бы не вариант с “Аль-Хилялем”, Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться», — сказал Лопес Де Матос «СЭ».