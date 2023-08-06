В ЦСКА рассказали о степени серьезности травмы Бактиера Зайнутдинова
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о характере травмы полузащитника армейцев Бактиера Зайнутдинова.
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о характере травмы полузащитника армейцев Бактиера Зайнутдинова.
Вчера Зайнутдинов был вынужденно заменен на 35-й минуте матча против московского «Локомотива» (4:1).
«Бактиер Зайнутдинов накануне был заменен из появившегося дискомфорта в мышцах, но ничего серьезного выявлено не было. Все хорошо», — заявил Брейдо в интервью РИА Новости.
Следующий матч ЦСКА проведет дома против воронежского «Факела» в Кубке России 9 августа.