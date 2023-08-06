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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Мусаева принес «Балтике» победу над «Факелом»

«Балтика» на своем поле обыграла «Факел» в матче третьего тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Калининграде.

Балтика
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Счет был открыт на 8-й минуте встречи, защитник воронежского клуба Василий Черов срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев и принес победу своей команде.

Эта победа стала для «Балтики» первой в высшем российском дивизионе с 1998 года.

После трех туров «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.

Балтика
2:1
Первый тайм: 1:1
Факел
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