Гол Мусаева принес «Балтике» победу над «Факелом»

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Счет был открыт на 8-й минуте встречи, защитник воронежского клуба Василий Черов срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев и принес победу своей команде.

Эта победа стала для «Балтики» первой в высшем российском дивизионе с 1998 года.

После трех туров «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.