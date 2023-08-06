«Динамо» вырвало победу у «Зенита» благодаря голу на последней минуте

Встреча, которую посетили 24653 болельщика, прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты), победный гол на счету Вячеслава Грулева (90+5). Также мяч в свои ворота забил защитник гостей Фабиан Бальбуэна (10). У «Зенита» отличился Иван Сергеев. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте петербургский клуб остался в меньшинстве из-за удаления Вильмара Барриоса.

На 35-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Перед началом второго тайма исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук сделал тройную замену. На поле вышли Вендел, который впервые попал в заявку команды в нынешнем сезоне, Марио Фернандес и Нуралы Алип. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пропустил встречу из-за удаления в гостевом матче прошлого тура с «Ростовом» (1:1).

«Динамо» одержало выездную победу над «Зенитом» впервые с мая 2014 года. Тогда в концовке матча при счете 4:2 в пользу столичной команды фанаты прорвались на поле петербургского стадиона «Петровский», игра была остановлена арбитром. Один из выбежавших на поле фанатов ударил защитника «Динамо» Владимира Граната по лицу. Футболисту был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей лица». По итогам инцидента «Зениту» присудили техническое поражение 0:3.