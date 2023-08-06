Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ахмат
12
Футбол. Первая лига
20:00
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Черноморец
11
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Балтика
Факел
21
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Алания
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Сочи
Ахмат
12
19:00
Зенит
Динамо
23
17:30
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
4.08
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» с Алипом в составе проиграл на своем поле

«Зенит» в матче третьего тура РПЛ уступил московскому «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом — 2:3.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

Гости уже на второй минуте усилиями Константина Тюкавина открыли счет. На девятой минуте Фабиан Бальбуэна поразил свои ворота и позволил «Зениту» сравнять счет. На 33-й минуте Тюкавин вновь вывел «Динамо» вперед.

«Зенит» на 90-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева восстановил равновесие. Впрочем, на шестой добавленной минуте победу «Динамо» принес Вячеслав Грулев.

Отметим, что «Зенит» с 94-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вильмара Барриоса.

Добавим, что Нуралы Алип появился на поле на 46-й минуте, заменив Ренана.

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:2
Динамо
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь