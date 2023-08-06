«Зенит» с Алипом в составе проиграл на своем поле

Источник: ФК "Зенит"

Гости уже на второй минуте усилиями Константина Тюкавина открыли счет. На девятой минуте Фабиан Бальбуэна поразил свои ворота и позволил «Зениту» сравнять счет. На 33-й минуте Тюкавин вновь вывел «Динамо» вперед.

«Зенит» на 90-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева восстановил равновесие. Впрочем, на шестой добавленной минуте победу «Динамо» принес Вячеслав Грулев.

Отметим, что «Зенит» с 94-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вильмара Барриоса.