«Зенит» с Алипом в составе проиграл на своем поле
«Зенит» в матче третьего тура РПЛ уступил московскому «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом — 2:3.
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«Зенит» в матче третьего тура РПЛ уступил московскому «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом — 2:3.
Гости уже на второй минуте усилиями Константина Тюкавина открыли счет. На девятой минуте Фабиан Бальбуэна поразил свои ворота и позволил «Зениту» сравнять счет. На 33-й минуте Тюкавин вновь вывел «Динамо» вперед.
«Зенит» на 90-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева восстановил равновесие. Впрочем, на шестой добавленной минуте победу «Динамо» принес Вячеслав Грулев.
Отметим, что «Зенит» с 94-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вильмара Барриоса.
Добавим, что Нуралы Алип появился на поле на 46-й минуте, заменив Ренана.